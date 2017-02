Wellington Dias (PT): morte de Marisa é perda grande para Lula e campo político

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), afirmou há pouco que a morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia “é uma perda muito grande não só para o (ex-presidente) Lula, mas também para o campo político”. A declaração foi dada a jornalistas no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, onde o corpo de Marisa está sendo velado.

Segundo ele, a “perseguição” à família de Lula “teve consequências” e “influenciou” o desenvolvimento do acidente vascular cerebral (AVC) que acabou vitimando Marisa. Ontem, o governador decretou luto durante três dias no Estado do Piauí pelo falecimento da ex-primeira-dama.