Com o objetivo de reduzir as perdas de água e melhorar o abastecimento em Santo André, a Prefeitura, por meio do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), iniciou uma força-tarefa mutirão para eliminar vazamentos em toda a cidade.

Trata-se da Operação de Caça-Vazamentos, que mobiliza mais de 100 funcionários da própria autarquia, que darão prioridade de atendimento aos pedidos formais feitos pela população para averiguação de vazamentos.

De acordo com o prefeito Paulo Serra, diagnóstico realizado pela comissão que integra técnicos do Semasa e da Sabesp constatou muita deficiência na manutenção da rede de água do município. “Isso impossibilitava a Sabesp de aumentar a pressão de água enviada para a cidade”, afirmou o prefeito, que nesta sexta-feira (3) acompanhou uma equipe da Operação Caça-Vazamentos, no Jardim Las Vegas. “Criamos esta força tarefa que está trabalhando muito”, completou.

Ele ainda anunciou a instalação de mais redutores de pressão na cidade e a contratação de uma empresa para detectar vazamentos invisíveis através de um equipamento chamado geofone.

Paulo Serra reafirmou compromisso feito por ele em 9 de janeiro deste ano, de que em 30 dias o problema da falta de água em Santo André estará resolvido, ou seja, 9 de fevereiro. “A gente quer restabelecer por completo o fornecimento de água em Santo André e isso só é possível porque retomamos o diálogo com a Sabesp e fizemos a lição de casa”, disse. Segundo ele, após resolvido o problema da falta de água, será debatida com a Sabesp a questão da dívida.