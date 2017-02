Neste sábado (04/02), populares formam uma fila na entrada do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo, onde o corpo da ex-primeira-dama Marisa Letícia é velado, que nesta sexta-feira morreu aos 66 anos em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC). Muitos seguram faixas e bandeiras com o símbolo do Partido dos Trabalhadores (PT). A previsão é de que o velório ocorra até às 15h.

No início, foi aberto apenas a familiares e dirigentes do Partido dos Trabalhadores (PT). O escritor Frei Betto fez uma oração.

Mais cedo, uma equipe da TV Globo foi hostilizada por parte dos presentes, aos gritos de “imprensa golpista” e “imprensa assassina”. A equipe deixou o local. Funcionários do Sindicato pediram que o dia não seja de “confusão com a imprensa, mas de silêncio”.

Vicentinho diz que sinceridade era característica de Marisa Letícia

O deputado federal Vicentinho (PT-SP) disse há pouco, em rápida entrevista a jornalistas, que “sinceridade era a característica” da ex-primeira-dama Marisa Letícia. “Quando tinha de dar umas duras, ela dava”, afirmou.

Políticos participam de velório de Marisa Letícia

Estão no local o deputado federal Waldir Maranhão (PP-MA), o vereador por São Paulo Eduardo Suplicy (PT), e ex-ministros de governos do PT Luiz Dulci, Juca Ferreira e Marco Aurélio Garcia, além do presidente do PT, Rui Falcão.

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que a ex-primeira-dama Marisa Letícia foi “vítima de perseguição”, o que teria contribuído para agravar seu estado de saúde. “Estou engasgado com isso. Ela foi vítima de uma perseguição gigantesca e não aguentou”, disse o senador, ao chegar no velório.

Gilberto Carvalho: herança de Marisa é determinação de devolver otimismo no País

O ex-ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Gilberto Carvalho, afirmou há pouco que a “herança” deixada pela ex-primeira-dama Marisa Letícia é a “determinação de devolver otimismo e acabar com o ódio no País”.