Companhias aéreas permitem viagem aos EUA de passageiros de países vetados

As companhias aéreas da Europa e do Oriente Médio estão permitindo a viagem para os Estados Unidos de passageiros dos sete países de maioria muçulmana vetados pelo presidente Donald Trump. A permissão ocorre após o bloqueio temporário, ontem, pelo juiz federal James Robart, de Seattle, ao decreto de Trump.

A Deutsche Lufthansa AG informou, neste sábado, que passageiros com documentos de viagem válidos dos sete países banidos pelo decreto de Trump podem viajar aos Estados unidos. A companhia aérea também declarou que mantém contato constante com as autoridades norte-americanas, caso as regras mudem novamente.

A Qatar Airways, a maior empresa a fazer a rota do Oriente Médio para Estados Unidos, permite a viagem de todos com visto válido ou green card, documento que permite a quem o possui residência permanente nos EUA.

Air France e British Airways também informaram que aceitam passageiros dos países inclusos no veto.

O decreto de Trump proíbe a entrada no país de cidadãos do Sudão, Líbia, Somália, Síria, Irã, Iraque e Iêmen. A proibição pegou de surpresa companhias aéreas de todo o mundo, que precisaram agir rapidamente para bloquear passageiros. Empresas retiraram, inclusive, alguns funcionários. As companhias aéreas que desrespeitassem a regra poderiam ser multadas em mais de US$ 4 mil. Fonte: Dow Jones Newswires