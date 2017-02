Planalto tem ‘novo síndico’

O agora ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, ainda não sabe qual sala irá ocupar dentro do Palácio do Planalto, mas sua personalidade descrita como “forte” já tem causado “ciumeira” nos corredores da sede do Poder Executivo, que terá “um novo síndico”.

O antes ministro todo poderoso da casa, Eliseu Padilha (Casa Civil), perdeu atribuições para Moreira, que agora comandará toda a administração do Palácio, incluindo a comunicação social do governo e o cerimonial. No mínimo, ambos terão que dividir os holofotes de “homens fortes de Temer”.

Mesmo ocupando atualmente o antigo e pomposo gabinete de Michel Temer quando ele estava na Vice-Presidência, Moreira deixará a sala que fica no anexo do Planalto. A aposta é de que ele escolherá uma sala no terceiro andar, o mais próximo possível do presidente.

Pelo menos uma fonte afirmou que Moreira pode desalojar o atual chefe do cerimonial, Pompeu Andreucci, que será seu subordinado. Pompeu é uma das figuras “coladas” no presidente e tem sua sala a poucos metros do gabinete de Temer. Apesar disso, o quarto andar pode ser adaptado para receber “o novo prefeito do Planalto”.

Caberá a Moreira, como destacou Temer no discurso de posse ontem, “estruturar” a administração interna do Planalto. Justamente por isso, os atuais ocupantes dizem que “o novo síndico” poderá fazer o que quiser.