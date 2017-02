Trump deve falar com líderes da Itália, Ucrânia e Nova Zelândia no fim de semana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai passar parte de seu fim de semana no telefone, familiarizando-se com seus colegas da comunidade internacional.

De acordo com a Casa Branca, o presidente deve falar neste sábado com o primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni, e com o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko.

Trump também vai participar da noite de gala da Cruz Vermelha, em Mar-a-Lago, na Flórida, onde ele deve ficar até segunda-feira.

No domingo, o presidente vai conversar, também por telefone, com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, e com o primeiro-ministro da Nova Zelândia, Bill English. Fonte: Associated Press.