Quatro Câmaras do ABC retomaram suas sessões ordinárias nesta semana: Diadema, Rio Grande da Serra, Santo André e São Bernardo. Boa parte delas elegeram os membros das comissões e algumas surpresas rolaram. Além disso, a coluna Rastilho, do RDtv, também falou sobre as homenagens feitas a ex-primeira-dama Marisa Letícia, morta nesta sexta-feira (3), e da repercussão na internet. Confira os detalhes na coluna apresentada por Carlos Carvalho, Samuel Boss e Tiago Oliveira.

Santo André

Em Santo André, PT e PSDB vão dividir as duas principais comissões do Legislativo. Justiça e Redação terá o comando de Eduardo Leite (PT), enquanto Finanças e Orçamento será presidida por Professor Minhoca (PSDB). A oficialização ocorre na próxima terça-feira (7), mesmo dia em que o prefeito Paulo Serra (PSDB) visitará a Casa para levar a proposta de reforma administrativa.

Diadema

O “núcleo de oposição” garantiu domínio de PT e PRB nas principais comissões. Orlando Vitoriano (PT) presidirá Justiça e Redação, e Pastor João Gomes (PRB) vai presidir Finanças e Orçamento. As presidências das comissões serão oficializadas na próxima segunda-feira (6). Assim, o prefeito Lauro Michels (PV) inicia a nova legislatura com desvantagem. 12 contra nove.

São Bernardo

Com as comissões escolhidas no dia 1º de janeiro, São Bernardo foi a primeira Câmara a votar outros projetos. Foi aprovado a redução do repasse da Prefeitura para o Consórcio de 0,5% para 0,25% do orçamento. Também foi aprovada o aumento no número de parcelas para o pagamento do ISS, além da reforma administrativa do Legislativo que vai atingir 40% dos funcionários comissionados.

Mauá

Camila Brandão Sarem deixou a Secretaria de Assuntos Jurídicos, dois dias após Júnior Orosco deixar a pasta de Obras. As duas exonerações foram decorrências da denúncia de Vanessa Damo que acusou seu marido, Orosco, de violência doméstica. O prefeito Atila Jacomussi (PSB) negou que o fato gerou uma crise em seu governo.

Ribeirão Pires

Ricardo Carajeleascow deixou a Secretaria de Saúde para assumir a superintendência do complexo de saúde de Mauá. Segundo o ex-secretário, a mudança foi por motivo pessoal.

Marisa Letícia

Várias Câmaras prestaram homenagens a memória da ex-primeira-dama Marisa Letícia, tanto por meio de notas quanto por respeitar um minuto de silêncio. Políticos de vários partidos também se solidarizaram com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A nota triste fica pela politização do fato, principalmente na internet onde o momento de dor dos familiares não foi respeitado por algumas pessoas.

Semana que vem

Três Câmaras retornam para as sessões ordinárias: Mauá; Ribeirão Pires e São Caetano. Todas na terça-feira (7). No mesmo dia ocorre a Assembleia de Prefeitos do Consórcio Intermunicipal Grande ABC onde será analisada o plano de mobilidade. Enquanto isso, está sendo organizada uma manifestação contra o aumento da tarifa de ônibus, na frente da sede da entidade, em Santo André.