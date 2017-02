Marginais têm 57 acidentes em uma semana

Balanço divulgado nesta sexta-feira, 3, pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo aponta que houve 57 acidentes nas Marginais do Tietê e do Pinheiros na primeira semana de aumento dos limites de velocidade nas duas vias expressas.

Segundo nota da companhia, em 19 casos, os acidentes resultaram em pessoas feridas — a CET ainda contabiliza o total de feridos. Os demais 38 casos foram de acidentes sem vítimas.

“É necessário ressaltar que esses dados são os operacionais, ou seja, baseados em atendimentos realizados pelas equipes da CET em campo, nas marginais. Portanto, não podem ser usados para comparar com os dados de acidentes consolidados, que são divulgados anualmente no site da CET”, diz a companhia, em nota.

A CET comparou a média da última semana com as médias anuais históricas para afirmar que o total ficou abaixo da média. Janeiro, entretanto, já é um mês atípico, com eventos como férias escolares.

Na média, as pistas registram 46 acidentes sem vítimas e 16 com feridos.