EUA devem pagar US$ 94,6 milhões por cada jato F-35A, diz Pentágono

O Pentágono informou nesta sexta-feira que chegou a um acordo para a compra de um novo lote de jatos de combate F-35. O preço a ser pago está praticamente em linha com a meta do Pentágono para essas aeronaves, estabelecida antes de que o presidente Donald Trump começasse a criticar o custo do programa.

O acordo planejado por 90 jatos com a líder do programa Lockheed Martin estabelece o preço do modelo F-35A dos aviões usados pela Força Aérea americana e aliados no exterior em US$ 94,6 milhões cada, uma queda de 7,3% ante os US$ 102 milhões do lote anterior. O Pentágono informou que isso implica uma redução de US$ 728 milhões ante o acordo anterior, que havia sido imposto pelo Departamento de Defesa após mais de um ano de conversas sem um acordo. Os preços anunciados incluem os motores, negociados em separado com a United Technologies.

Em dezembro, o então presidente eleito Trump começou a criticar o custo da iniciativa como “fora de controle”. Desde então, ele se reuniu com a executiva-chefe da Lockheed, Marillyn Hewson, e a maior companhia de defesa do mundo se comprometeu a reduzir o preço. Em comunicado, a Lockheed diz que o envolvimento pessoal de Trump no programa acelerou as negociações e reforçou o foco na redução do preço. Fonte: Dow Jones Newswires.