Etanol sobe em 14 Estados e no DF e cai em 12 na semana

Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros subiram em 14 Estados e no Distrito Federal e caíram em 12 nesta semana. No período de um mês, as cotações do produto acumulam alta em 23 Estados e no Distrito Federal e queda em Alagoas, Paraíba e Roraima. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Em São Paulo, principal Estado produtor e consumidor, a cotação caiu 0,39% na semana, para R$ 2,781 o litro, e no período de um mês acumula alta de 2,73%. Na semana, o maior avanço das cotações foi registrado no Amapá (3,73%), enquanto o maior recuo ocorreu em Alagoas (-2,65%). A maior alta mensal, de 5,09%, foi em Mato Grosso do Sul e a maior queda foi também em Alagoas (-2,65%).

No Brasil, o preço mínimo registrado para o etanol foi de R$ 2,29 o litro, em São Paulo, e o máximo foi de R$ 4,429 o litro, no Rio Grande do Sul. Na média, o menor preço foi de R$ 2,735 o litro, em Mato Grosso, e o maior preço médio foi verificado no Amapá, de R$ 3,89 o litro.

Competitividade ante a gasolina

Os preços do etanol hidratado seguem sem competitividade ante os da gasolina em todo País, pela 14ª semana consecutiva, de acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A relação é favorável ao biocombustível quando está abaixo de 70%. Em São Paulo, onde o etanol equivale a 76,53% do valor da gasolina, o produto ficou cotado, em média, a R$ 2,781 por litro. A gasolina, em R$ 3,634 por litro.