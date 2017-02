Em apresentação, Lucas Silva revela propostas da Europa: ‘Cruzeiro é minha casa’

Agora de forma oficial, Lucas Silva voltou ao Cruzeiro; e com declaração de amor ao clube. Nesta sexta-feira, o volante foi apresentado na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, e se disse muito feliz por voltar ao time mineiro, agora mediante um empréstimo junto ao Real Madrid, com duração de 18 meses. “Muito feliz de poder voltar ao Cruzeiro, pois aqui é minha casa. Fiquei muito feliz e surpreso com a recepção da torcida nas redes sociais e no clássico, onde realmente me senti muito feliz. Sem dúvida, não passa nada diferente na minha cabeça. Aqui é minha casa”, comemorou.

O novo reforço destacou que recebeu propostas de outros times do Brasil e da Europa, mas não teve dúvidas em escolher o Cruzeiro assim que a chance se tornou real. “Tive outras propostas, tanto do futebol europeu como do Brasil. Quando soube do interesse do Cruzeiro, não tive outro pensamento, optei retornar ao futebol brasileiro e ao Cruzeiro. Aqui tenho a temporada toda para jogar, meu objetivo no momento é jogar e, consequentemente, ter um espaço na seleção brasileira”, revelou.

Lucas Silva, que recebeu a camisa das mãos do presidente Gilvan de Pinho Tavares, garante que está bem fisicamente e já se colocou à disposição do técnico Mano Menezes. O jogador disse que vai respeitar o que lhe for proposto pela comissão técnica e aproveitou, ainda, para enaltecer a qualidade do elenco.

“Fisicamente me encontro bem. Estava treinando com o grupo principal do Real (Madrid), apesar de não ter sido inscrito, mas treinei normalmente. Me vejo bem fisicamente e o que pega agora é ritmo de jogo. Estou feliz com a publicação do meu nome no BID e por poder estar à disposição do treinador. Sei da concorrência que vou ter pela frente. O Cruzeiro tem elenco muito forte, qualificado em todos os setores. Todos têm que estar prontos e preparados para jogar. Quero buscar meu espaço e me coloco à disposição do Mano, respeitando qualquer decisão dele”, salientou.

No seu primeiro dia na Toca da Raposa II, Lucas Silva já reencontrou antigos companheiros, com os quais manteve amizade mesmo atuando no futebol europeu. “Até parei para rever sobre isso, mas ficou meio a meio. Ficou metade e saiu metade de quando eu estive aqui. Sem dúvidas, os jogadores que estavam aqui na minha época eu tenho mais contato, mais liberdade. Com Mayke, Elber e Alisson continua aquela amizade e parceria de sempre”, destacou.