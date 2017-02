Manifestações de pesar por Marisa Letícia e apoio a Lula se multiplicam nas redes

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva tem recebido manifestações de pesar e apoio nas redes sociais por causa do quadro da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Na página oficial do petista no Facebook, foi reproduzida uma mensagem do rapper Mano Brown.

“Quando perdi minha mãe, o sr. foi um dos primeiros a me ligar e suas palavras de conforto foram como uma homenagem a ela. Receba meu abraço forte e sincero nesse momento!”, registrou Brown.

“O casal mais 100% BR da História Planetária eternamente!!!!! Que Deus os Ampare e a todos nós TB!!!!!”, escreveu Flavio Lacerda.

Outro internauta deixou a mensagem: “Forças nosso presidente! Sua senhora está com Deus. Não ligue para os comentários dos coxinhas abutres. Deixe o ódio para quem tem ódio. Lula Lá presidente 2018!!!”

“Agradecemos mais uma vez todo o carinho dos que querem prestar suas últimas homenagens a nossa querida Dona Marisa Letícia”, postou a equipe do ex-presidente Lula na rede social nesta sexta-feira, 3.

Os médicos do Hospital Sírio Libanês realizam na manhã desta sexta-feira, 3, mais uma série de exames na ex-primeira-dama, internada desde a semana passada depois de sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). Marisa Letícia está sem atividade cerebral desde quinta-feira.

A equipe médica, que fará a coleta das córneas, quer esperar passar 24 horas de suspensão da sedação e não as 18 horas previstas para abrirem o protocolo de morte cerebral.