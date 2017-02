A Associação de Voluntários em Combate ao Câncer do ABC (AVCC) recruta voluntários para trabalhar na Casa Ronald McDonald ABC, que atende atualmente 23 hóspedes de zero a 20 anos, vindos dos mais diversos lugares do país em busca de tratamento para o câncer.

De acordo com Clotilde Dib, diretora da Casa Ronald e presidente da AVCC, os voluntários terão como função auxiliar nas diversas tarefas da Casa, desde a cozinha, brinquedoteca, bazar e até no processo de aprendizagem dos hóspedes. “Os voluntários desempenham um papel importante como educadores”, explica.

Além dessas atividades, a Casa Ronald McDonald ABC também precisa de voluntários para separar e digitar notas fiscais doadas e esse trabalho pode ser realizado tanto interna como externamente.

Os interessados em atuar como voluntários precisarão dedicar ao menos 4 horas uma vez por semana e a inscrição deverá ser realizada pessoalmente na sede da AVCC, localizada na rua Marechal Deodoro, 1226 – 2º andar – São Bernardo ou obter mais informações pelo telefone (11) 4123-2171 ou 4433-4490.

A Casa Ronald McDonald ABC faz parte do Programa Casa Ronald McDonald, coordenado pelo Instituto Ronald McDonald no Brasil, com o objetivo de proporcionar hospedagem, alimentação e suporte psicossocial para os pequenos pacientes com câncer e seus familiares que, devido ao tratamento, encontram-se longe das suas cidades de origem.

A Casa está localizada na avenida Príncipe de Gales, 821 – Santo André.