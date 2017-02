A Liga Ribeirãopirense de Futebol recebe no período de 7 de fevereiro a 9 de março, inscrições para o Campeonato Municipal da Primeira Divisão 2017.

A entidade, que conta com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, selecionará 25 atletas por equipe. Para efetuar a inscrição é necessário apresentar foto 3×4 recente, além de cópias do CPF, da cédula de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na sede da Liga, instalada no Complexo Ayrton Senna. Mais informações na Secretaria de Esporte e Lazer: 4823-7444.

Convocação



Os dirigentes das equipes da Primeira Divisão devem comparecer, na próxima terça-feira, dia 7 de fevereiro, às 18h30, no Complexo Ayrton Senna (av. Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Centro), para eleição do Conselho Arbitral. Só será permitida a participação de apenas um dirigente por equipe.