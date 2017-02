Sol Nascente: Mocinha se muda para casa do Tanaka

Tanaka (Luis mello sofreu ao ver Alice (Giovanna Antonelli) ir pra casa para viver ao lado de Mario (Bruno Gagliasso). Porém tudo muda quando Mocinha (Nívea Maria) chega para morar junto com o japonês. A mulher é recebida com flores, e enquanto o namorado sai do quarto, ela coloca os documentos de volta ao lugar, para que ele não dê falta. A cena vai ao ar nesta sexta-feira (3/2).