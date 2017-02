Perto de estreia no Paulistão, Rogério Ceni esconde time e elogia Rodrigo Caio

O técnico Rogério Ceni fechou o treinamento desta sexta-feira e fará mais uma atividade fechada neste sábado no São Paulo para a partida de domingo contra o Audax, na estreia dos times no Campeonato Paulista. O duelo será disputado às 17 horas, na Arena Barueri, em Barueri (SP). O treinador prefere não abrir como será a sua formação contra o atual vice-campeão estadual.

“Em 48 horas pode acontecer muita coisa. Não posso dar escalação na sexta-feira, se treino no sábado. Eles sabem basicamente quem sairá jogando e o time que vai começar. Estamos testando jogadores. Quem não atuar domingo, pode atuar depois. O importante é cada um saber a função que vai executar em campo quando jogar. Essa estrutura que tenho de dar para eles. Não posso dar uma função que nunca executou. Eu giro bastante o time, mas dentro da característica deles”, disse Rogério Ceni.

Pelos treinos da semana, o mais provável é que a equipe titular seja escalada com Sidão; Bruno, Maicon, Douglas e Buffarini; Rodrigo Caio, Thiago Mendes e Cueva; Wellington Nem, Chavez e Luiz Araújo. A grande novidade seria a presença de Sidão no gol, com Denis indo para a reserva do time. Mas Rogério Ceni não confirma ainda.

“Quando tem um sistema bem definido, tem de fazer o rival se adaptar a ele e não o contrário. Temos um sistema. Lógico que há um ajuste. Mas o sistema que vamos usar, aliás, temos duas variações. Uma linha de três ou uma linha de quatro ou cinco, com o Rodrigo (Caio) entrando entre os zagueiros. Não faria sentido treinar durante semanas de um jeito e mudar. Mesmo diante de um adversário que atua de maneira diferente. O time do São Paulo é mais cobrado, mas temos um sistema e espero que tenhamos sucesso”, afirmou.

Um detalhe importante é a utilização de Rodrigo Caio como volante, rodando à frente dos zagueiros. Ele vinha atuando na defesa em temporadas passadas, foi campeão olímpico nesta posição e até chegou a ser convocado para a seleção brasileira, pelo técnico Tite, para atuar como zagueiro. O treinador vê um grande crescimento do atleta e o considera fundamental na equipe.

“Ele é um jogador muito inteligente, tenho uma admiração enorme por ele. O Rodrigo possui um entendimento de jogo muito grande, pode ser terceiro zagueiro entrando e saindo da defesa, pode atuar ao lado de outro numa linha de quatro. Acho até que pode fazer uma função parecida com a do Casemiro. É uma das principais figuras que tenho no meu time, é jovem, completo e vai adquirir mais conhecimento”, lembrou.