Aneel diz estar prestes a definir adicional para cada bandeira tarifária em 2017

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Romeu Rufino, afirmou nesta sexta-feira, 3, que o órgão está prestes a definir o adicional para cada bandeira tarifária em 2017 e o nível de acionamento de cada bandeira.

“Estamos concluindo as análises para 2017, não deve ter muita mudança no conceito e nível de patamares e no adicional de cada modalidade”, disse Rufino, durante evento promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos (Amcham), em São Paulo. “Mas certamente teremos algum aprimoramento”.

O executivo, no entanto, não passou cronogramas nem sinalizou eventuais patamares.

Falando sobre os desafios do segmento de distribuição de energia no Brasil, o diretor-geral da Aneel destacou que o setor convive com problemas ligados à gestão do fluxo de caixa, uma vez que as companhias estão sujeitas a oscilações nos custos da energia e outros encargos. “O desafio é resgatar a preocupação da distribuidora, que é prestar serviços pertinentes à atividade fio.”