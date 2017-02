Eduardo Baptista afirma ter apenas uma dúvida para escalar o Palmeiras no domingo

O Palmeiras só tem uma indefinição no time titular para a estreia no Campeonato Paulista, neste domingo, contra o Botafogo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. O técnico Eduardo Baptista contou nesta sexta-feira que para definir a formação só tem essa dúvida, mas não revelou a posição. Possivelmente a indecisão é no ataque, setor em que quatro jogadores foram testados nos amistosos de pré-temporada.

“A gente consegue chegar à estreia do Paulista em um nível muito bom, é o melhor possível dentro das condições. Estou muito satisfeito pelo que foi produzido por todos aqui. Estou com uma dúvida só no time. A equipe está praticamente definida”, disse o treinador. A equipe fez nesta sexta-feira um treino tático fechado à imprensa no Allianz Parque. Foi a primeira atividade da equipe no estádio neste ano.

Nos dois amistosos de pré-temporada, contra Chapecoense e Ponte Preta, o treinador escalou um atacante diferente em cada tempo. Dentro do esquema 4-1-4-1, Eduardo Baptista começou o ano com Alecsandro como homem de referência, porém testou Érik na estreia, mais Willian e Alecsandro na partida seguinte. No treino de quinta-feira, o último aberto aos jornalistas, a escolha foi por Willian. O possível time da estreia deve ter: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo; Róger Guedes, Tchê Tchê, Raphael Veiga e Dudu; Willian (Lucas Barrios).

Eduardo Baptista disse que transferiu o local de treino da Academia de Futebol para o estádio por notar que no último domingo, no amistoso contra a Ponte Preta, os jogadores tiveram dificuldade com o gramado. “Nós sentimos um pouco. Demoramos uns 10 minutos para entrar no jogo. Pedimos à diretoria para ter um treinamento aqui, até para pegar confiança, tempo de bola, referências de localização”, explicou.

Para as próximas semanas, o treinador espera contar com todos os jogadores. O zagueiro colombiano Mina e o meia Moisés fazem trabalhos físicos para se recuperar de lesão. O meia venezuelano Guerra, apresentado pelo clube na quinta-feira, aguarda a documentação para poder estrear pela equipe. “Fisicamente ele está bem. Podemos usar esse tempo para que ele se adapte ao elenco”, disse.