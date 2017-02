Alex (Caio Paduan) conseguiu fugir do hospital e cogita seguir o conselho de Romildo (Paulo Verling), que é de forjar a própria morte. O bandido raciocina: “Se eu morrer, a polícia me esquece, a Lorena me deixa em paz… e, de quebra, a otária da Júlia nunca mais vai conseguir provar que é inocente!”, continua. A cena vai ao ar nesta sexta-feira (3/2).