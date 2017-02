“Irã está brincando com fogo”, diz Trump no Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em mensagem em seu Twitter que “o Irã está brincando com fogo” e que o país não aprecia o quão “gentil” Barack Obama foi com eles.

Os comentários de Trump ocorrem após informações de que os EUA planejam impor sanções adicionais sobre o Irã em resposta ao teste com mísseis balísticos que o país realizou no domingo.

Cinco minutos depois, o presidente americano postou outro tuíte, dessa vez direcionado ao primeiro-ministro da Austrália, Malcom Turnbull. “Obrigada ao primeiro-ministro da Austrália por ter dito a verdade sobre nossa conversa muito civilizada que a mídia de NOTÍCIAS FALSAS mentiu sobre. Muito legal!”, escreveu Trump.

Segundo informações do The Guardian, o premiê teria negado, em uma entrevista para uma rádio australiana nesta sexta-feira, que Trump terminou uma conversa por telefone abruptamente no final de semana por discordar de um acordo sobre transferência de refugiados da Austrália para os EUA. Turnbull também teria dito que Trump se comprometeu com o acordo “que foi confirmado diversas vezes”.

Iran is playing with fire – they don't appreciate how "kind" President Obama was to them. Not me!

