O Liverpool Bar, percursor da rota dos bares da avenida Kennedy, em São Bernardo, não perde oportunidade de juntar os fãs de futebol americano para assistir a final da NFL (National Football League). Quem for assistir a transmissão do Super Bowl no telão do bar neste domingo (5), vai ganhar bebida em dobro e muita diversão.

Com a tradição de seguir à risca os americanos e ingleses, o pub lota a casa para assistir a jogos de futebol e em datas comemorativas. Para participar da promoção de domingo, o cliente deve fazer o pedido da bebida no aplicativo da Ambev. De lá, ele ganha a bebida em dobro grátis. Embalado ao som do rock clássico ao vivo, o bar ainda prepara a promoção Double Guinness toda última quinta-feira do mês.

Na Kennedy desde 1992, o bar guarda história de gerações. “Temos clientes que frequentavam a casa há 25 anos. Eles casaram, tiveram filhos e quem frequenta agora são os sucessores”, conta Carlos Miranda, proprietário do local, que oferece variado cardápio.

Entre as opções, Miranda conta que o chopp Guinness, servido em copo de 500 ml a R$ 22, é o carro-chefe da casa. O Liverpool foi o primeiro bar a servir a bebida escura de origem irlandesa na região, onde se destaca, também, pela variedade de alcoólicos.

Os lanches e petiscos são outra tentação. O Irish Burger, por exemplo, reúne hambúrguer de 150 gramas, cheddar, picles, alface e molho barbecue por R$ 19,90. Outras opções muito solicitadas aos garçons são o mini escondidinho de carne seca, fish and chips, Beatles burguer e beirute de peito de peru.

Bem ao estilo pub inglês, o bar surgiu quando amigos se reuniram para montar um bar temático. Como alguns haviam morado na Inglaterra, a ideia era inovar e criar o primeiro pub da região, sofisticado desde a decoração. “O bar foi uma oportunidade que surgiu de fazer uma coisa diferente que a cidade ainda não tinha”, conta Miranda.

Estampado com fotos dos Beatles nas paredes, ônibus londrinos, ingressos de shows e até um Mini Cooper no teto, o Liverpool se tornou rapidamente o ponto de encontro de amigos apreciadores do clima inglês. (Colaborou Raíssa Ribeiro)

Serviço

Liverpool Bar – avenida Kennedy, 819, São Bernardo. Telefone: 4123-4929