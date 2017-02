O livro é um drama familiar que narra a história de quatro personagens: a mãe Jude e seus dois filhos gêmeos Zach e Mia, cujo dia-a-dia é mudado com a chegada de Lexi, uma jovem cheia de sofrimento em sua vida familiar. Logo Lexi fica amiga de Mia e rouba o coração de Zach, o que a coloca em um típico seio familiar.

Tudo muda quando uma tragédia acontece em que os personagens são envolvidos e se sentem culpados pelo impacto causado não só em suas vidas, mas nos sentimentos de quem amam. Agora os personagens precisam lidar com as consequências, físicas e emocionais de suas escolhas.

Autora: Kristin Hannah

Editora: Arqueiro

Número de páginas: 352

Preço sugerido: R$ 44,90