A franquia O Chamado (Rings) está de volta aos cinemas depois de mais de 11 anos da estreia do último filme O Chamado 2 – O Círculo se Fecha. Nesta quinta-feira (2) foi lançado o filme O Chamado 3, que traz de volta a pavorosa Samara Morgan, com a famosa lenda urbana do espírito que sai do televisor para matar quem assiste a uma fita VHS amaldiçoada. porém com seu passado ainda mais explorado. No enredo, o vídeo de Samara continua a rodar e amaldiçoar todos que assistem a gravação maldita.

A vítima da vez é Julia (Maltida Lutz), que passa a ser perseguida pela menina sete dias depois de ver o filme. Agora ao lado do namorado Holt (Alex Roe), a jovem precisa se proteger antes que seja tarde demais. Até lá, ela precisa descobrir um meio de se libertar da maldição de Samara e de sobreviver às aparições malignas da menina. Mistura de drama e terror, o longa-metragem é dirigido por F. Javier Gutiérrez (Três Dias e A Casa dos Mortos) e tem a participação de Johnny Galecki, da série The Big Bang Theory. Não é recomendado para menores de 12 anos.

A Qualquer Custo

Para quem prefere o estilo faroeste e perseguição, o filme A Qualquer Custo também estreou quinta-feira (2) e conta a história dos irmãos Toby Howard (Cris Pine) e Ben Foster (Tanner Howard), depois que perderam a fazenda da família no Texas. Agora, a dupla assalta bancos, porém cada um com um objetivo. Enquanto um irmão quer apenas pagar a pensão dos dois filhos e ter uma vida calma, o outro gasta dinheiro com bebidas e cassinos. No caminho, a dupla se encontra com um delegado e aí a perseguição começa. Dirigido por David Mackenzie, o filme não recomendado para menores de 14 anos. (Colaborou Tamara Polastre)