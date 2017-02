Nesta sexta-feira (3) encerram-se as inscrições para o 45º Salão de Arte Contemporânea Luiz Sacilotto, que reúne trabalhos nacionais de artistas plásticos contemporâneos. Para os interessados, estão abertas as seguintes categorias: pintura, desenho, gravura, escultura, entre outros. Para participar, as obras de arte não podem ter concorrido no Salão em outras edições. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no endereço http://culturaz.santoandre.sp.gov.br/evento/455/. Telefone 4992-7730.

Festival de rock

Na 11ª edição, o festival Rock ABC será realizado domingo (5), a partir das 15h, no Santo Rock, em Santo André. Seis bandas de metal estão na pauta: Necromancia, Demolition Inc, Imminent Chaos, Insanitah, Concept of Hate e Chaos, com repertório que mescla o trash e o heavy metal. Ingressos R$ 20. Telefone: 94734-2688. A partir de agora, o festival ocorrerá mensalmente em um bar de Santo André e não mais em outras cidades da região como antes.

Chico Science

Na quinta-feira (9), às 20h, o Sesc Santo André receberá a cantora Olívia Gênesi para homenagem ao compositor Chico Science, com repertório de sucessos, como Manguetown, Cidadão do Mundo, Macô, Da Lama ao Caos e A Cidade, entre outras. A apresentação faz parte do projeto Quintas Musicais e é gratuita. Telefone: 4469-1200.

Estância

Para quem gosta de forró e sons nordestinos, o Estância Alto da Serra, em São Bernardo, recebe os cantores Washington Brasileiro e Acácio nesta sexta-feira (3), às 21h. Washington é dono dos sucessos Fura Chão e Dois Bebim, e Acácio é conhecido como O Ferinha da Bahia. Ingressos R$ 30 e R$ 70. Telefone: 4101-5000. Classificação: 18 anos.

Xuxa em Santo André

A apresentadora Xuxa Meneghel estará presente terça-feira (8), às 16h, na inauguração oficial da Casa X, em Santo André, administrada pelas franqueadas e irmãs Aline e Cecília Lobo. Aberta há quatro meses, a casa já fechou mais de 100 festas. De propriedade de Xuxa, a marca possui mais de 60 unidades comercializadas e 21 em operação.