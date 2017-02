As duplas sertanejas Bruninho e Davi e Edson e Hudson são as atrações neste sábado (4) e domingo (5), respectivamente, no Festival de Verão, no Riacho Grande, em São Bernardo. As atrações locais começam às 14h e o show está marcado para 17h, na Prainha.

Este é o terceiro fim de semana de shows gratuitos realizados no local pelo município. A programação teve início dia 14 de janeiro e incluiu oito apresentações musicais para animar o público, como Turma do Pagode, Sampa Crew, Cecília e Rodolfo, Pixote e Zé Neto e Cristiano.

Além de fomentar o turismo e comércio local, o festival tem o objetivo de arrecadar fundos para instituições filantrópicas da cidade, por meio do comércio de alimentação à venda em barracas no local.

O acesso é pelo trevo do km 29 da via Anchieta. A SBC Trans tem ônibus que sai do Centro direto para o Riacho.