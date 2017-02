Se existe um setor que tem crescido substancialmente no País, mesmo com a recessão e a elevada carga tributária (responsável por 51% do preço final), é o de pet shop. Balanço da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), que ainda não fechou os resultados de 2016, revela que o segmento deve ter faturado R$ 19 bilhões, volume 5,7% superior em relação a 2015. O índice é o menor registrado pelo setor desde 2010. No ABC, o reflexo deste nicho está na constante abertura de estabelecimentos por causa da demanda, que cresce com bolo fermentado desde 1994.

Entre os fatores para o crescimento estão o número de animais de estimação nos lares brasileiros – 132 milhões de pets, segundo o IBGE – e a crescente integração mais com a família. “Estão competindo até com os filhos”, comenta José Edson Galvão de França, presidente da Abinpet. O maior impulso é o setor de alimentação e que mais sofre é o de serviços, que prevê queda de 16,4% causada principalmente pelo desemprego. “O dono deixa de comer para alimentar o animal”, diz.

Quem acaba de apostar é o adestrador Clayton Martinez da Silva, sócio desde janeiro da Cão a Cão, que nasceu há pouco mais de três anos, em São Bernardo, com a proposta de creche e hotel, na época novidade na região, expandiu em outubro para São Caetano e já tem projeto para abrir a primeira franquia em 2018 no ABC. “O estudo está quase pronto e vamos buscar parceiros que tenham espírito empreendedor, gostam de pet e se proponham cuidar dos animais como se fossem filhos”, resume Silva, que investiu mais de R$ 300 na empresa, que considera case de sucesso de creche hotel que deu certo no mercado.

Com 13 funcionários e movimento de 15 a 20 animais/dia, a Cão a Cão trabalha na unidade de São Caetano para ser o modelo de franquias da marca, que deverão ser dotadas de todos os serviços necessários, da tosa e banho ao acompanhamento veterinário e adestramento. “Já temos propostas, mas queremos ir devagar para manter a mesma qualidade”, afirma Silva, que faz avaliação comportamental de animais.

Animais silvestres

O Star’s Pets, em Santo André, é outra recente no mercado. Situado no bairro Casa Branca, o pet shop abriu as portas em 2014 e já procura outro imóvel com o dobro do espaço, 500 m2, para atender a demanda e crescer. O estabelecimento, que oferece serviço de veterinária para animais silvestres, o diferencial da casa, também realiza tosa, banho e venda de ração e acessórios.

A ideia do Star’s Pets é ter espaço para centro cirúrgico, atendimento veterinário todos os dias, com dois consultórios, e também creche e hotel. “Vamos oferecer um pet completo”, afirma Juliana Fabiano Botasso, proprietária do Star’s Pets, que em dezembro registrou 193 clientes fixos e em janeiro teve um crescimento de mais de 50%. Enquanto isso, o pet shop investe no serviço de dog walker, que levará cachorros para passear. “Como as pessoas não têm tempo de sair com o animal, tem muito cão obeso”, explica Ramon Lopes Garcia, gerente da casa.