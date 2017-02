Rock Story: Diana confronta Júlia e Gui sobre Lorena

Assim que descobre que Júlia (Nathalia Dill) tem uma irmã que está sendo procurada pela polícia, Diana (Alinne Moraes) resolve confrontar a jovem e Gui Santiago (Vladimir Brichta).

Sem desconfiar que a foragida está bem a sua frente – pois Júlia usa o nome da irmã, Lorena – a executiva solta: “Eu fiquei sabendo que você tem uma irmã e que ela é uma traficante foragida”.

Gui, então, confirma a história. “É isso mesmo, Diana, não é segredo nenhum. A irmã da Lorena tem problemas com a polícia sim. E você não tem nada com isso”, diz. Para Diana nada está certo e solta: “Ah, não? Minha filha aqui dentro convivendo com a irmã de uma foragida, e eu não tenho nada a ver com isso?”.