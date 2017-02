Intérprete de Marisa Letícia no cinema homenageia a ex-primeira-dama: “Fiquei triste”

Juliana Baroni interpretou Marisa Letícia no cinema e, por isso, sentiu vontade de homenagear a ex-primeira-dama no dia de sua morte, esta quinta-feira (2).

As duas se conheceram nas gravações de “Lula, O Filho do Brasil”, em 2009. . “Me comovi pelas fortes passagens de sua biografia (…) Marisa nunca gostou de falar em público mas em casa quem mandava era ela. Eu fiquei triste com a notícia. Imagino como vai ser difícil pra família viver sem ela”, disse a atriz no Instagram, embaixo de uma foto das duas juntas.

“Independente da sua opinião política: respeito a um momento de luto, de adeus! Eu sou uma atriz e interpretar essa personagem foi um momento importante da minha carreira”, finalizou, pedindo respeito.