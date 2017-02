Felipe Andreoli e Rafa Brites dão as boas vindas ao filho Rocco

A quinta-feira (2) teve um gostinho para lá de especial a Felipe Andreoli e Rafa Brites. O casal deu boas vindas ao filho, Rocco.

Em seu Instagram, Felipe publicou uma foto das mãos da família completa e fez uma verdadeira declaração de amor.

“Rocco chegou. Enchendo nossos corações da maior e mais pura alegria que pode existir dentro de um ser humano. A mamãe está ótima e o nenê também. Ambos descansam e me deixam a mais bela visão deste planeta. Ainda estamos nas nuvens. E esse menino, pelo jeito, promete nunca mais nos tirar daqui de cima. Quero agradecer do fundo da minha alma o carinho absoluto das pessoas com a gente. Receber este carinho foi a melhor parte das pessoas nos reconhecendo nas ruas e transmitindo só amor. Obrigado. Estamos radiantes e ansiosos para descobrir cada novidade, cada passo do nosso filho. Grande beijo, Felipe, Rafa e Rocco”, escreveu.