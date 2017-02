Andréa Nóbrega tem alta do hospital: “Não via a hora de chegar em casa!”

Andréa Nóbrega publicou em seu Instagram, nesta quinta-feira (2), uma foto que mostrava ela deixando o Hospital Sírio-Libanês.

A ex-esposa de Carlos Alberto de Nóbrega celebrou a melhora. “Passei mal, foi um sustinho no domingo. Liguei para o Doutor Roberto Kalil e falei que meu coração estava disparado e, aí, ele falou para eu ir para o hospital. Fiz todos os exames possíveis, de sangue, tomografia, tudo. E deu um pouco de estresse e alteração no hormônio da tireoide. Não via a hora de chegar em casa!”, escreveu de início na legenda.

A loira ressaltou, ainda, que continuará sendo medicada e fará consulta com uma fisioterapeuta. “Vou precisar fazer um tipo de exercício, que não sei qual vai ser, para ficar forte e não ter mais essa palpitação no coração. Tenho que ficar pronta para o Carnaval”, finalizou.