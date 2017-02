Bruno Mars poderá fazer uma homenagem a Prince no Grammy

É possível que Bruno Mars homenageie Prince na edição de 2017 do Grammy.

O cantor de 31 anos, fã do astro de “Purple Rain, estaria se preparando para realizar um tributo a ele, que faleceu em junho de 2016 por conta de uma overdose acidental de um remédio.

Segundo a revista “Billboard”, Mars irá assumir o palco da premiação ao lado da banda The Time, que tinha uma ligação com Prince. No entanto, nada foi confirmado.

“Está incerto se Mars e o grupo vão ou não se apresentar em uma homenagem para Prince. Ou se Mars irá cantar suas músicas separadamente ou como parte de um medley. Ou ainda se o cantor da banda The Time, Morris Day, irá ser parte da apresentação”, revela a revista.