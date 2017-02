Fernanda Souza reune estrelas de Chiquititas em seu programa

Quem não se lembra de “Chiquititas”? A novelinha infantil fez a cabeça da criançada em 1997 e, Fernanda Souza, uma das integrantes do elenco original, resolveu fazer uma surpresinha a seus fãs.

Ao lado das colegas Aretha Oliveira, Francis Helena, Gisele Frade e Renata Del Bianco e do ator Pierre Bittencourt, a atriz, em seu programa “Vai Fernandinha”, do Multishow, conversou sobre a novela do SBT e seus tempos de infância. Uma das músicas foi até dançada na atração.

“Juntamos as cinco Chiquititas para comemorar os vinte anos de Chiquititas! […] Será que foi fenomenal? Sim ou com certeza? Eu amo vocês! Muito obrigada por tudo!”, escreveu a esposa de Thiaguinho ao publicar uma foto de todos no Instagram.