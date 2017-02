Padre Fábio de Melo comenta algo peculiar em foto de Paulo Gustavo: “Cafajeste”

Paulo Gustavo aproveitou a quinta-feira (2) para homenagear seu pai, que completou 68 anos.

Em seu Instagram, o humorista publicou uma foto do senhor em frente a seu bolo de aniversário e escreveu: “Pai, te amo! Gente, pra quem acha que meu pai faleceu, não, ele não faleceu! O que vocês assistiram foi um vídeo de um teste que foi jogado na internet! Aquilo é uma cena! Um depoimento que eu decorei e fiz como se fosse meu! Me entregaram aquele texto e eu decorei! Meu pai esta vivo, gato e cheio de saúde, graças a deus!”. Isso porque, há pouco tempo, Paulo havia publicado um vídeo em que se despedia do pai.

Muita gente acreditou que o pai dele havia morrido então, em meio a diversos comentários, um deles chamou a atenção: o do Padre Fábio de Melo. Nele, o religioso dizia: “Já rezei pela alma do seu pai, cajafeste”. Dando a entender que ele havia acreditado na morte do pai do humorista.