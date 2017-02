Sem retoques, Preta Gil exalta sua mais nova capa na revista Cosmopolitan: “Transformando padrões”

Você olha e acha que é somente mais uma capa de revista, Mas não é! A @cosmopolitan.br me aceita do jeitinho que sou e me abraçou quando acreditou em fazer uma capa sem Photoshop e sem nenhum tratamento de imagem. Nesse trabalho incrível de um fotógrafo que vi nascer @andrenicolau de um maquiador que é meu parceiro @krisna_carvalho e de um stylist que é minha paixão e sempre exaltou a minha beleza @yanacioli !! Então essa edição da #cosmopolitanbr é uma homenagem a mulher Brasileira que não faz parte de um padrão que é imposto pela mídia e sociedade, essa capa é a prova que estamos mudando e transformando os padrões que antes, escravizava e sufocava a maioria das mulheres. Existe beleza sim numa mulher de 42 anos, gordinha, negra e avó!!! #soucomosou #sejavocê #seame #secuide #representatividade #mulherdecosmo #semphotoshop #semfiltro #comhistoria #commarcas #comvida OBRIGADA @crisnaumovs POR COMPRAR MEU BARULHO !! Querida @dabarbara você já pode ser minha terapeuta!!! Amo ocês !!! #blocodapreta #euqueroevocêquer

