Âncora de telejornal termina o programa comendo na bancada

A apresentadora do Jornal Anhanguera – 1ª edição, Lilian Lynch, é a prova que, com a correria do dia-a-dia, as pessoas não tem nem mais tempo de fazer as refeições.

Por conta disso, nesta quinta-feira (2), durante o quadro “Prato do Dia” em que os telespectadores que trabalham vendendo comida enviem receitas que são testadas no programa, Lilian gostou tanto de um dos pratos que terminou o programa comendo ele.

A telespectadora, Dona Cida, enviou um pedaço de torta ao jornal e, ao se deparar com ele, a jornalista sentou para comê-lo, dizendo: “Olha só o que eu ganhei hoje! Eu pedi e ganhei um pedacinho da torta… E eu vou ter que terminar o jornal então, experimentando ela. Ai gente, minha boca tá cheia de água…”.