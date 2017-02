Em busca da segunda vitória consecutiva no torneio, o Santo André entra em quadra nesta sexta-feira (3), para enfrentar novamente o Uninassau no final do primeiro turno da Liga Nacional de Basquete (LNB Caixa 2016/2017). As meninas do Ramalhão tentam manter o clube na segunda posição da classificação geral.

Esse será o segundo confronto seguido entre as duas equipes, em Santo André. Na última quarta-feira (1º), o Ramalhão venceu por uma diferença de quatro pontos (75 a 71). A cestinha da equipe andreense foi à ala Jaqueline Silvestre que marcou 20 pontos, pegou um rebote, deu uma assistência e recuperou a bola por três oportunidades.

“Acho que o foco e determinação foram essenciais para esta vitória, já que entramos focadas, determinadas, marcando e tendo uma boa obediência tática e isso contou bastante. No último quarto, o nosso adversário veio para cima, depois que abrimos cerca de 20 pontos, mas elas conseguiram encostar e deram um pouco de sufoco, contudo, o time está de parabéns pela determinação”, afirmou Jaqueline.

O Santo André é o segundo colocado do torneio, ao lado da Uninassau, ambas as equipes com 14 pontos (cinco vitórias e quatro derrotas), cinco pontos atrás do líder Corinthians (nove vitórias e uma derrota). O Sampaio Basquete (MA) está em quarto com os mesmos 14 pontos do Ramalhão, porém com uma derrota a mais. Presidente Venceslau está em quinto com 12 pontos e com um ponto a menos está o Blumenau.