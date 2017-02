A cantora e compositora Maria Gadú (foto) está de volta ao ABC para apresentações nesta sexta-feira e sábado, dias 3 e 4, no Sesc Santo André. O show faz parte da turnê de seu novo álbum Guelã ao Vivo, gravado no Centro Cultural São Paulo, no ano passado. Com 18 faixas, o disco inclui o repertório completo do álbum estúdio Guelã e sucessos de carreira da cantora, como No me Quitte Pas e Bela Flor.

O disco tem direção musical e geral da própria Maria Gadú, que canta e toca guitarra e surdo. No palco, é acompanhada por Federico Puppi no cello e vocais, Lancaster Pinto no baixo e vocais e Felipe Roseno na bateria, percussão e vocais. Sobre o conceito do novo trabalho, Maria Gadú diz que Guelã é uma mutação. “É totalmente diferente dos outros discos, vivi um momento diferente. Trabalhei cuidadosamente em cima dele, todas as músicas têm a ver entre si e o disco tem minha identidade em cada detalhe”, explica a cantora paulista, que tem sete anos de carreira.

Em entrevista ao RD, Maria Gadú conta que tem um carinho especial com a região, e afirma que a expectativa para o show é das melhores. “Tenho um carinho muito grande pelo ABC, principalmente porque um de meus músicos, Felipe Roseno, é daí. Sempre que tocamos na região, as casas estão lotadas, a sensação e o carinho do público, melhor impossível. Agora vamos apresentar esse momento diferente, inspirado na vida, em coisas novas, com muito carinho”, diz.

O terceiro álbum de estúdio, Guelã, Guelã, que significa gaivota em um dialeto crioulo do norte da América do Sul e lançado em 2015, foi seguido por Guelã ao Vivo, que também inclui DVD e um documentário sobre o processo criativo de Maria Gadú. Este é o primeiro álbum de carreira que a cantora lança desde Mais uma página, lançado em 2011, o que faz com que o novo trabalho seja aguardado com expectativa pelo público.

Em menos de 24h do anúncio do show, as entradas que estavam disponíveis na internet para a apresentação da cantora no Sesc se esgotaram. Foi necessária a colocação de mais um lote à venda nas bilheterias.

Maria Gadú recebeu em 2010 duas indicações ao Grammy Latino (Melhor Artista Revelação e Melhor Álbum de Cantor/Compositor).

Serviço:

Maria Gadú – Guelã ao vivo

Sesc Santo André – rua Tamarutaca, 302, vila Giomar.

Sexta-feira (3), às 21h; e sábado (4), às 20h

Ingressos: R$ 9 a R$ 30

Telefone 4469-1200

(Colaborou Amanda Lemos)