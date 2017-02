Tanto na Câmara de Diadema quanto no Legislativo de Santo André foram respeitados um minuto de silêncio em respeito à morte da ex-primeira-dama Marisa Leticia (foto) que faleceu nesta quinta-feira (2), em São Paulo. Alguns vereadores fizeram pequenos discursos relembrando a esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Oposicionistas

Até os políticos mais críticos ao PT deixaram de lado a rixa política e prestaram condolências à família de Lula, como os prefeitos de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e de Diadema, Lauro Michels (PV), além do deputado federal Alex Manente (PPS/SP), que enviaram suas mensagens através de redes sociais e no caso de Michels, falando sobre o assunto durante sua visita à Câmara.

Velório

O velório de Marisa Letícia irá ocorrer na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, nesta sexta-feira (3). Até o fechamento desta edição não havia informações sobre o local do sepultamento. Marisa sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e ficou dez dias internada em estado grave. Nos últimos dias também sofreu uma trombose.

Disputa

Em nota enviada à imprensa nesta quinta-feira, foi relatado o encontro entre o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e representantes da empresa Novemp Indústria e Comércio que podem se transferir para São Bernardo. Detalhe: a Novemp está localizada na vizinha Diadema. Será que Morando avisou Michels sobre isso?

Caneca

Como parte do programa para cortar custos na Câmara de Santo André, o presidente Almir Cicote (PSB) planeja o lançamento de uma campanha interna intitulada “Adote uma Caneca”. A ação consiste na distribuição de canecas aos funcionários da Casa, como forma de reduzir a quantidade de copos descartáveis utilizados diariamente. Cicote também pretende reduzir os custos com horas extras, que chegaram a R$ 500 mil no ano passado.