Prefeitura planeja acordo com hospitais para realizar exames

O governo Paulo Serra (PSDB) pretende firmar acordo com hospitais de Santo André com o objetivo de reduzir a fila para exames. A ideia da Prefeitura é que o serviço seja feito como uma espécie de “pagamento” de dívidas tributárias que parte dessas empresas têm com o município.

A proposta deve ser enviada na semana que vem para apreciação na Câmara. O presidente do Legislativo, Almir Cicote (PSB), prevê a chegada da proposta na próxima terça-feira (7), dia em que o prefeito vai visitar o Legislativo.

“Provavelmente o prefeito vem trazer na próxima sessão um projeto de compensação tributária com relação à saúde. Temos hospitais que devem alguns valores para a Prefeitura e o prefeito está em entendimento com esses hospitais para que façamos compensação com exames, que seriam destinados justamente às pessoas que estão na fila”, explica Cicote.

O prefeito Paulinho Serra também vai levar na próxima terça-feira para a Câmara o projeto de lei que trata sobre a reforma administrativa, que mudará a estrutura do primeiro escalão, eliminando secretarias ou alterando o perfil de pastas.