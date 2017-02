31 dias após conseguir um acordo para a eleição da mesa diretora da Câmara de Diadema, o prefeito Lauro Michels (PV) assistiu uma reviravolta na primeira sessão do Legislativo, nesta quinta-feira (2). O “Núcleo de oposição” garantiu o comando das principais comissões permanentes da Casa que serão divididas entre vereadores do PT e PRB.

Um acordo entre o bloco de oposição (PT, PRB e PR) e os ex-aliados (PPS e DEM), garantiu que petistas e republicanos dominassem as principais comissões da Casa. Em Justiça e Redação foram eleitos: Orlando Vitoriano (PT); Salek Almeida (PPS); e o governista Rodrigo Capel (PV). Em Finanças e Orçamento estão: João Gomes (PRB); Companheiro Sérgio (DEM); e Márcio Júnior (PV).

A definição do presidente, vice-presidente e membro de cada comissão ocorrerá na próxima segunda-feira (6). Porém o acordo definiu que duas das principais comissões serão presididas por petistas (Justiça e Redação com Orlando Vitoriano; e Meio Ambiente, Obras, Serviços Urbanos e Atividades Privadas com Ronaldo Lacerda).

Sem espaço no governo, os cinco vereadores do bloco PPS/DEM se reuniram no último sábado (28/01) com a oposição (PT/PRB/PT) que tem sete nomes e acertaram a nova composição oposicionista em Diadema. Segundo o líder do bloco de oposição, Josa Queiroz (PT), a intenção não é criar uma série de dificuldades para o governo Michels.

“Nesses quatro anos tivemos muitas dificuldades para debater os projetos junto ao Governo. Alguns projetos tinham equívocos, tinham vícios construtivos nesses projetos e por inúmeras vezes ficamos falando ao vento. Com esse modelo, eu avalio que vamos ter uma relação de maior igualdade na discussão e no debate”, explicou o petista que não garante que os agora ex-aliados não possam voltar ao grupo governista.

Michels

O prefeito Lauro Michels visitou a Câmara durante a sessão. Tentou um último esforço para mudar o jogo e ainda acreditava que o PV poderia indicar os principais nomes das comissões, por ser o partido com a maior bancada (fato que não aconteceu, pois o bloco de oposição é formado por sete membros, um a mais que o bloco verde). Mesmo assim, fez críticas aos democratas e populares-socialistas.

“Isso se torna até ridículo perante a população. Qual é a ideologia que eu tenho para minha cidade, de governo? Também tem isso. Tem que ter postura ética e moral. Você está na mesma chapa do prefeito. O prefeito estava na mesma chapa, ajudou. Teve pessoas que ajudaram a eleger esses vereadores, que estiveram no governo, então tudo isso conta e o próprio povo começa a ver tudo isso”, disse o verde.