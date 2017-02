A Câmara de Santo André definiu nesta quinta-feira (02/02), na primeira sessão ordinária do ano, as comissões permanentes da Casa. As duas principais – e mais cobiçadas – têm integrantes de cinco partidos. Os projetos de lei necessariamente têm que passar pelo crivo destas duas comissões.

A Comissão de Justiça e Redação tem como integrantes Eduardo Leite (PT), Pedrinho Botaro (PSDB) e Sargento Lôbo (SDD). Finanças e Orçamento é formada por Lucas Zacarias (PTB), Professor Minhoca (PSDB) e Zezão (PDT).

Os presidentes de cada uma das comissões serão oficializados na próxima terça-feira (7). Mas os nomes já foram definidos em acordo feito entre os parlamentares – Eduardo Leite vai presidir Justiça e Redação e Minhoca vai comandar Finanças e Orçamento.

O acordo que definiu os integrantes das sete comissões, no entanto, não contou com o apoio da totalidade dos vereadores. Toninho de Jesus (PMN) discordou da forma como as escolhas foram realizadas. “Não fui convidado para nenhuma reunião. Quando cheguei, me disseram que a lista tinha vindo pronta do governo”, criticou.

Outro que fez críticas ao acordo foi o vereador Willians Bezerra (PT). O petista se absteve de votar nas comissões. “Como é uma construção da qual não participei e não quero fazer parte desse acordão com o governo, decidi me abster, levando em consideração que foi uma lista construída pelo Paço Municipal”, explica.

Segundo Bezerra, os nomes que integram as comissões foram definidos ainda no ano passado, ao mesmo tempo em que ocorria a articulação para formação da nova Mesa Diretora – que conta com dois integrantes do PT.

“Não se trata de lista pronta. Reunimos alguns vereadores da Casa e fomos observando a finalidade de cada comissão e aquela bandeira que aquele vereador já defende. Não houve imposição do prefeito pra garantir aprovação de projetos governistas”, afirma o líder do governo, Pedrinho Botaro.

Outras comissões

A comissão de Desenvolvimento Urbano será formada por Lucas Zacarias, Pedrinho Botaro e Rautenberg (PRB). Educação e Cultura tem como integrantes Eduardo Leite, Professor Minhoca e Ronaldo de Castro (PRB).

Tonho Lagoa (PMB), Alemão Duarte (PT) e Toninho de Jesus formam a comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social. Alemão Duarte, Fumassa (PSDB) e Rodolfo Donetti (PPS) integram Saúde, Saneamento Básico, Ecologia e Meio Ambiente.

Segurança Pública tem como membros eleitos Rodolfo Donetti, Sargento Lôbo (SDD) e Willians Bezerra (PT). O petista, no entanto, afirmou que vai abrir mão da sua vaga por discordar do acordo feito para formação das comissões.