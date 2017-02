Argentina vê poucos riscos nas políticas comerciais dos EUA

A Argentina deve ficar praticamente ilesa se os Estados Unidos adotarem políticas mais protecionistas durante o governo do presidente Donald Trump, afirmou Mario Quintana, importante assessor do presidente Mauricio Macri. “A Argentina não tem um problema na balança comercial com os EUA”, afirmou o assessor.

“Parece que o governo Trump está concentrado nesses países – China, México, Alemanha, Japão – com quem os EUA têm um grande déficit e a Argentina claramente não está neste grupo”, argumentou Quintana. Os EUA tiveram superávit comercial de US$ 10,5 bilhões com a Argentina em 2015, segundo dados oficiais americanos.

Quintana disse que a Argentina trabalha para fortalecer o Mercosul e por meio dele obter melhores laços comerciais “com todo país da Terra”. Fonte: Dow Jones Newswires.