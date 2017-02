Camarões derrota Gana por 2 a 0 e decide a Copa Africana de Nações contra o Egito

Depois de nove anos, a seleção de Camarões está na decisão da Copa Africana de Nações. Nesta quinta-feira, no Stade de Franceville, na cidade de Franceville, no Gabão, os camaroneses mostram maior eficiência no ataque e derrotaram Gana por 2 a 0 na segunda semifinal do torneio. O rival será o Egito, que na última quarta-feira bateu Burkina Faso nos pênaltis, após 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação.

A grande final da competição será neste domingo, às 17 horas (de Brasília), em Libreville. O duelo envolverá dois dos maiores campeões da história do torneio. O Egito lidera com sete títulos – o último em 2010 – e Camarões, junto com Gana, têm quatro cada. A última vez que os camaroneses ganharam foi em 2002.

Egito e Camarões já decidiram a Copa Africana em duas oportunidades. Em 1986, quando o torneio foi realizado em solo egípcio, os donos da casa foram campeões com a vitória na disputa por pênaltis. Em 2008, em Gana, o Egito novamente levou a melhor com o triunfo por 1 a 0 no tempo normal.

A disputa pelo terceiro lugar entre Burkina Faso e Gana será realizada neste sábado, também às 17 horas, em Franceville. A Copa Africana acontece uma vez a cada dois anos e leva seu campeão para a Copa das Confederações, que em 2017 será realizada na Rússia.

O primeiro gol da partida saiu aos 27 minutos do segundo tempo com Michael Ngadeu-Ngadjui, após cobrança de falta do lado direito. A bola sobrou para o zagueiro, que, mesmo com ângulo ruim para o chute, colocou para o fundo das redes, fazendo 1 a 0 para os camaroneses. Aos 47, quando Gana estava toda no ataque, Christian Bassogog marcou, fazendo o segundo e selando a classificação de Camarões.