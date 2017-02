Temer nomeia Imbassahy como ministro da Secretaria de Governo

O presidente Michel Temer (PMDB) assinou nesta tarde, 2, a nomeação do deputado Antonio Imbassahy (PSDB-BA) como ministro da Secretaria de Governo. A escolha do tucano foi acertada no fim de 2016 e fez parte da negociação para reeleger o Rodrigo Maia (DEM-RJ) como presidente da Câmara. Em troca da pasta, os tucanos desistiram de lançar candidatura própria e decidiram apoiar o parlamentar fluminense.

Imbassahy substituirá o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB-BA), que deixou o cargo em 25 de novembro, após ser acusado pelo ex-ministro da Cultura Marcelo Calero de o ter pressionado para liberar a construção de um edifício residencial em que comprou um apartamento em Salvador.