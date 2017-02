A Prefeitura de Mauá abre as inscrições para as Oficinas Culturais na próxima segunda-feira (6/2). Neste ano, o programa oferecerá aulas gratuitas de Viola, Violão, Dança Contemporânea, Teatro, Artes Plásticas e DJ, em três locais diferentes. A iniciativa integra a proposta da nova gestão municipal de fortalecer o setor no município, seja com a valorização dos artistas locais ou abrindo as portas da Cultura à população.

Para se inscrever, bastar comparecer a um dos quatro locais de inscrições com o comprovante de residência e um documento oficial com foto (RG ou CNH, por exemplo). Menores de idade devem estar companhados de um responsável. O cadastro pode ser efetivado de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, até o dia 24 de fevereiro.

Confira abaixo os locais para inscrições e as oficinas que cada um oferecerá (mais informações pelo número 4544-7692):

– Teatro Municipal (rua Gabriel Marques, 353, vila Noêmia) – Somente inscrições;

– Sede das Oficinas (av. dos Bandeirantes, 611, vila Bocaina) – Viola, Dança Contemporânea, Violão, Teatro e Artes Plásticas;

– CEU – Centro de Artes e Esportes Unificados (rua América do Norte, 44, Parque das Américas) – Violão, Teatro e Dança Contemporânea;

– Casa do Hip Hop (rua David Boscariol, 38, vila Magini) – DJ.