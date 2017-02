O desempenho da rede estadual de São Paulo em Matemática caiu no ensino fundamental e médio em 2016. Em Português, houve melhora no aprendizado no 5º ano do fundamental e no 3º ano do médio, mas uma queda no 9º ano.

Os dados são da última edição do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), avaliação feita pelo governo Geraldo Alckmin (PSDB) e aplicada anualmente.

Já o Idesp – indicador que combina as notas do Saresp com as taxas de aprovação, reprovação e abandono escolar -, teve queda no 9º ano do fundamental. Com escala de 0 a 10, o índice para o 9º ano, após dois anos consecutivos de aumento, foi de 2,93 – no ano anterior havia sido de 3,06.

O Idesp cresceu no 5º ano, que teve nota de 5,4 – desde 2008, a série só registra crescimento. E também houve melhora no 3º ano do ensino médio, com índice de 2,3 ante 2,25 em 2015.

No entanto, em todos as etapas de ensino o índice permanece distante da meta do próprio governo. A meta do governo para 2030 é que o índice chegue a 7, 6 e 5 para cada uma das etapas, respectivamente.

Indicador

Além de avaliar o desempenho dos estudantes, o Idesp também é utilizado como critério de pagamento de bônus para funcionários de escolas que alcançaram as metas.