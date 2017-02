Após desabafo de Marquinhos Gabriel, jogadores reclamam de impaciência da torcida

Um simples amistoso já serviu para os jogadores do Corinthians perceberem que a temporada será de muita cobrança. No jogo em que as equipe derrotou a Ferroviária por 1 a 0, na quarta-feira, Marquinhos Gabriel desabafou na comemoração do seu gol, aos 49 minutos do segundo tempo, com palavrões, reclamando da impaciência da torcida. Nesta quinta-feira, o volante Fellipe Bastos admitiu a pressão dos torcedores, mas diz entender os motivos.

“A gente entende o torcedor. Queremos ele do nosso lado, claro, mas precisamos entender que o torcedor ficou receoso pelo que aconteceu no ano passado. Só os jogos e nosso desempenho dentro de campo farão a gente mostrar para eles como as coisas mudaram”, disse o volante, que estreou pelo Corinthians no Itaquerão na última quarta-feira.

Feliipe Bastos se refere ao fato de o Corinthians ter acabado a temporada fora da zona de classificação para a Copa Libertadores através do Campeonato Brasileiro e sem ter comemorado nenhum título, algo que não foi habitual nos últimos anos. Já Marquinhos Gabriel, bastante criticado na temporada passada, adotou discurso um pouco diferente do companheiro.

“O torcedor está um pouco impaciente, mas ainda temos que evoluir. A impaciência incomoda todo mundo, mas eles precisam saber que estamos dando o máximo por esse clube”, disse o jogador, que assim como aconteceu no fim da temporada passada, deve iniciar o ano como reserva. Ele foi um dos 11 jogadores que entraram no segundo tempo do amistoso.

O Corinthians vai divulgar nesta quinta-feira a lista dos inscritos para a disputa do Campeonato Paulista. O clube pode relacionar até 28 atletas e Marquinhos Gabriel e Fellipe Bastos são nomes certos.