Os fãs de narguilé vão poder aproveitar o Expo Hooka neste sábado (4/2), a partir das 12h, na Estância Alto da Serra em São Bernardo.

A exposição traz fornecedores de essências e narguilés para os amantes da cultura árabe, além de novidades no meio, com os mais diferentes tipos do peculiar cachimbo. Mais informações no site www.hookahfriends.com.br .