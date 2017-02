Os cursos gratuitos de Musicalização Infantil, para crianças entre 6 e 10 anos, e Educação Musical, para crianças a partir de 12 anos, estão com as inscrições prorrogadas até o dia 10 de fevereiro de 2017. As modalidades são oferecidas pela Prefeitura de Ribeirão Pires e as aulas acontecem na Escola Municipal de Música “Maestro Alfredo Della Ricca”.

Os interessados em frequentar as modalidades deverão comparecer até o dia 10 de fevereiro (sexta-feira), das 8h às 17h, na sede da Escola de Música – Praça Ramos de Azevedo, 12 – vila Aurora. No ato da inscrição é necessário levar cópia do comprovante de residência e do RG, e duas fotos 3×4. Outras informações pelo telefone 4824-5521.

Outros cursos

Nesta sexta-feira (3/2), encerram as inscrições para os demais cursos gratuitos das Escolas Municipais de Artes, Dança, Teatro e Música. Os interessados em frequentar as aulas deverão comparecer até o dia 03 de fevereiro, das 8h às 17h, no Centro Cultural – rua Dr. Yutaka Ishihara, 220 – Jardim Pastoril.

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, também abriu inscrições para cursos esportivos gratuitos. Basquetebol, boxe – kick boxing, capoeira, futsal, futebol de campo, ginástica, ginástica rítmica, handebol, karatê, taekwondo, malha, voleibol e coreografia para 3ª Idade são as opções disponíveis.

As matrículas devem ser feitas até hoje quinta-feira (2/2), das 9h às 16h, no Ginásio Osíris Grecco, situado no Complexo Ayrton Senna. Para participar é necessário apresentar, no ato da inscrição, RG ou certidão de nascimento, comprovante de residência e duas fotos 3×4. Menores de 18 anos devem ir acompanhados dos pais ou responsáveis.

Entre os espaços disponibilizados para práticas esportivas estão: Centro Esportivo Municipal Valentino Redivo; Centros Técnicos de Treinamento da Quarta Divisão, Jardim Caçula, Ouro Fino Paulista, Santa Luzia e Vereador João Netto (Centro); Centro de Referência do Idoso; Ginásio de Esportes Ozíris Grecco e Sociedade Esportiva Olaria.