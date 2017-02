Decreto valida certificação de origem digital no comércio com Mercosul e Chile

O presidente Michel Temer assina decreto publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (2) que determina o cumprimento de acordo firmado entre os países do Mercosul e o Chile para validar documentos digitais no comércio entre o grupo.

O protocolo foi firmado originalmente em março do ano passado. O acordo prevê que a certificação de origem digital terá a mesma validade jurídica que a de papel, desde que emitidos e assinados digitalmente em conformidade com as legislações dos países.